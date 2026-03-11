A Genova, durante il derby tra Genoa e Sampdoria, le bottiglie di plastica raccolte dai tifosi vengono riciclate per realizzare le maglie delle due squadre. L’iniziativa coinvolge i cittadini nella raccolta differenziata e trasforma i rifiuti in un simbolo di passione sportiva e attenzione ambientale. La mobilitazione riguarda entrambe le tifoserie, unendo la rivalità calcistica con un gesto di sostenibilità.

Il derby di Genova diventa green: le bottiglie di plastica raccolte si trasformano nelle maglie di Genoa e Sampdoria

