Tg Green 9 aprile – Sigarette e plastica in spiaggia Legambiente racconta l' emergenza

Il Tg Green del 9 aprile dedica un servizio all'invasione di rifiuti sulle spiagge italiane, con particolare attenzione a mozziconi di sigarette e frammenti di plastica. Le immagini mostrano cumuli di rifiuti abbandonati sulla sabbia e nelle acque, mentre Legambiente fornisce dati e testimonianze sulla diffusione di questi materiali. L'iniziativa mira a sensibilizzare sull'entità del problema e sulla necessità di interventi concreti per la tutela delle aree marine.

Mozziconi di sigarette e pezzi di plastica sono i rifiuti più diffusi sulle spiagge italiane in base all’analisi di Legambiente, un innovativo dispositivo elettronico che misura gli inquinanti atmosferici gassosi in tempo reale messo a punto da Enea, la crescita della raccolta dei piccoli rifiuti elettrici. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tg Green 9 aprile – Sigarette e plastica in spiaggia, Legambiente racconta l'emergenza Plastica e mozziconi di sigarette, l’emergenza rifiuti sulle spiaggeI nuovi dati di Legambiente con l’indagine ‘Beach litter’ diffusi per la Giornata nazionale del mare. TG Green 2 aprile – Transizione energetica e sicurezza, l'intesa tra Difesa servizi e GseUn protocollo d’intesa tra Difesa servizi e Gse (Gestore dei servizi energetici) per promuovere la transizione energetica e la sicurezza del Paese,... Argomenti più discussi: TG Green 2 aprile - Transizione energetica e sicurezza, l'intesa tra Difesa servizi e Gse; Parlamento Magazine - TG- Magazine - in diretta su Rai 3 09/04/2026 alle 01:05; Tgcom24: Capri dice basta ai buttadentro Video; 'Edicola Piccaluga', la Rassegna stampa del 9 aprile 2026. Tg Green 9 aprile - Sigarette e plastica in spiaggia, Legambiente racconta l'emergenzaMozziconi di sigarette e pezzi di plastica sono i rifiuti più diffusi sulle spiagge italiane in base all'analisi di Legambiente, un ... stream24.ilsole24ore.com Addio al supermercato dell’ambiente di Torino: Green Pea si trasforma in hub di uffici e grandi eventi x.com NASCE L'AREA GREEN DELLA COESIONE, REALIZZATA DA DECINE DI GIOVANISSIMI: TUTTI I DETTAGLI DELL'INIZIATIVA NATURALISTICA - facebook.com facebook