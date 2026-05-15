Besana Brianza | voragine sotto la nuova rotonda di Montesiro

A Besana Brianza si è verificata una voragine sotto la nuova rotatoria di Montesiro, comparsa a pochi mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione. La voragine si è formata in un'area che era stata interessata da un intervento di riqualificazione, sollevando dubbi sulla stabilità del terreno e sulla qualità dell'esecuzione. Restano ancora da chiarire le responsabilità di eventuali carenze tecniche e se le procedure di verifica siano state rispettate durante i lavori.

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? Punti chiave Come ha fatto il terreno a cedere dopo pochi mesi dai lavori?. Chi deve rispondere per la scarsa qualità tecnica della nuova rotonda?. Perché i residenti avevano già avvertito i rischi durante il cantiere?. Quali altre opere pubbliche potrebbero presentare lo stesso pericolo strutturale?.? In Breve Lavori iniziati in autunno dopo l'abbattimento di 25 alberi a luglio scorso.. Lista Besana per tutti accusa scarsa cura tecnica e rapidità eccessiva.. Residenti di Montesiro chiedono verifiche straordinarie su altre opere recenti.. Carabinieri intervengono per transennare l'area dopo il cedimento di giovedì 14 maggio.. La strada in prossimità della rotonda di Montesiro a Besana Brianza è sprofondata nella mattinata di giovedì 14 maggio, coinvolgendo il traffico locale e scatenando immediatamente le segnalazioni dei residenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Besana Brianza: voragine sotto la nuova rotonda di Montesiro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Besana Brianza, terribile scontro tra auto: un mortoBesana Brianza (Monza e Brianza), 1 maggio 2026 – Drammatico incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, Primo Maggio 2026. Besana Brianza, terribile scontro tra auto: un morto e un feritoBesana Brianza (Monza e Brianza), 1 maggio 2026 – Drammatico incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, Primo Maggio 2026. Besana in Brianza, scontro tra due auto: muore un 79enneBesana in Brianza —Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 1 maggio, in via Antonio Fogazzaro, a Besana in Brianza, dove uno scontro tra due auto è costato la vita a un uomo ... mbnews.it Besana in Brianza. Incidente auto moto, un morto(mi-lorenteggio.com) Besana in Brianza, 1 maggio 2026 – Intorno alle ore 18.20, lungo la via Fogazzaro, è avvenuto un grave incidente tra un’auto e una moto. Sul posto sono giunte due ambulanza, una d ... mi-lorenteggio.com