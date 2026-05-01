Besana Brianza terribile scontro tra auto | un morto e un ferito

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi a Besana Brianza, coinvolgendo due automobili. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorsi, che hanno trovato un’auto rimasta incidentata e due persone coinvolte. Purtroppo, uno dei conducenti è deceduto, mentre l’altro è stato portato in ospedale con ferite di diversa gravità. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Besana Brianza (Monza e Brianza), 1 maggio 2026 – Drammatico incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, Primo Maggio 2026. La tragedia si è consumata in Brianza, nel comune di Besana Brianza, intorno alle 18.20. L’allarme è scattato all’altezza di via Antonio Fogazzaro a seguito dell’impatto tra due auto. La situazione è apparsa sin da subito particolarmente critica: Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia ha inviato sul posto in codice rosso (che indica il massimo livello d’urgenza) due ambulanze e l’elisoccorso. I soccorsi . Stando alle prime informazioni nell’incidente sono rimasti coinvolti due uomini, entrambi di 43 anni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Besana Brianza, terribile scontro tra auto: un morto e un ferito Notizie correlate Besana Brianza, terribile scontro tra auto: un mortoBesana Brianza (Monza e Brianza), 1 maggio 2026 – Drammatico incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, Primo Maggio 2026. Terribile incidente, scontro tra due auto. Un morto e un ferito graveLoro Ciuffenna (Arezzo), 26 aprile 2026 – Terribile incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 26 aprile, lungo la Setteponti Levante a Loro...