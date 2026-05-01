Besana Brianza terribile scontro tra auto | un morto

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Besana Brianza, provocando la morte di una persona. Secondo quanto ricostruito, due auto sono entrate in collisione lungo una strada principale del paese. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare il conducente di uno dei veicoli coinvolti. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di rilievo e rimozione dei mezzi.

Besana Brianza (Monza e Brianza), 1 maggio 2026 – Drammatico incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, Primo Maggio 2026. La tragedia si è consumata in Brianza, nel comune di Besana Brianza, intorno alle 18.20. L’allarme è scattato all’altezza di via Antonio Fogazzaro a seguito dell’impatto tra due auto. La situazione è apparsa sin da subito particolarmente critica: Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia ha inviato sul posto in codice rosso (che indica il massimo livello d’urgenza) due ambulanze e l’elisoccorso. I soccorsi . Stando alle prime informazioni nell’incidente sono rimasti coinvolti due uomini, uno di 43 e uno di 79 anni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Besana Brianza, terribile scontro tra auto: un morto Notizie correlate “È morto tra le lamiere”. Terribile incidente, scontro frontale tra auto e furgoneNella serata di venerdì 6 marzo 2026, un tratto della trafficata Strada Statale 16 che collega San Severo a Foggia è diventato teatro di una tragedia... Terribile incidente, scontro tra due auto. Un morto e un ferito graveLoro Ciuffenna (Arezzo), 26 aprile 2026 – Terribile incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 26 aprile, lungo la Setteponti Levante a Loro...