Netflix ha annunciato il ritorno di Pedro Alonso nel ruolo di Andrés de Fonollosa, protagonista di un nuovo spin-off ambientato a Berlino. Dopo il successo del primo episodio, la piattaforma di streaming ha deciso di continuare a raccontare le vicende del personaggio, noto anche come la dama con l’ermellino. La serie si concentra su eventi legati a questa figura, senza rivelare dettagli sulla trama o sugli altri personaggi coinvolti. La data di uscita è prevista per i prossimi mesi.

Dopo il successo del primo spin-off, Netflix riporta in scena Pedro Alonso nei panni di Andrés de Fonollosa. Questa volta la cornice è una Siviglia caldissima e teatrale, dove prova a replicare la formula vincente del franchise di Álex Pina: estetica patinata, passioni travolgenti e fascino magnetico del suo protagonista. Tuttavia, nonostante l’eleganza formale, la sensazione è che il meccanismo inizi a mostrare i primi segni di stanchezza. La serie si muove su binari sicuri, ma fatica a sorprendere davvero, rifugiandosi in dialoghi enfatici e colpi di scena che sanno ormai di già visto. Tra rapine d’arte e vendette private.... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Berlino e la dama con l’ermellino

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Il 15 maggio esce su Netflix Berlino e la Dama con l’Ermellino

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