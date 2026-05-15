Berlino e la dama con l' ermellino | il cast completo
Tutto pronto per il debutto su Netflix di" Berlino e la dama con l’ermellino", seconda stagione dello spin-off di "La casa di carta", che allarga il campo con nuovi personaggi, trame sentimentali e una rapina che vuole essere ancora più spettacolare. La nuova avventura orchestrata da Berlino. 🔗 Leggi su Today.it
Berlino e la dama con l'ermellino I Teaser Trailer HD
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