Berlino e la dama con l’ermellino | Recensione in anteprima

Berlino torna su Netflix con una nuova stagione che approfondisce gli aspetti più romantici, teatrali e malinconici del personaggio interpretato da Pedro Alonso. La serie, dopo lo spin-off dedicato ad Andrés de Fonollosa, cerca di ampliare la narrazione senza abbandonare i toni che hanno caratterizzato la figura dell’ex rapinatore. La produzione presenta scene inedite e nuovi dettagli sulla vita del personaggio, arricchendo il racconto complessivo.

Dopo il successo dello spin-off dedicato ad Andrés de Fonollosa, Berlino torna su Netflix con una nuova stagione che prova ad ampliare ulteriormente il lato più romantico, teatrale e malinconico del personaggio interpretato da Pedro Alonso. Ambientata nella calda ed elegantissima Siviglia, la serie porta nuovamente sullo schermo l’universo narrativo creato da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato, mescolando heist, melodramma, ironia e tensione sentimentale. Accanto ad Alonso ritornano anche Tristán Ulloa nei panni di Damián, oltre a gran parte della squadra già vista nel primo capitolo dello spin-off. La regia continua a mantenere quell’identità visiva raffinata e quasi barocca che aveva distinto Berlino dalla serie madre, scegliendo ancora una volta di trasformare il crimine in spettacolo estetico più che in semplice azione.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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Berlino e la Dama con l'ermellino (2026) | Teaser Trailer Italiano ufficiale | Netflix Italia

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