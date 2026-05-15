Berlino e la dama con l' ermellino | tutte le location della serie

Nella seconda stagione di "Berlino", lo spin-off de "La casa di carta", Siviglia è il luogo in cui si muovono i personaggi, nonché una presenza continua, viva e seducente. La nuova avventura firmata da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato sceglie infatti l’Andalusia per costruire una stagione che. 🔗 Leggi su Today.it

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Berlino e la Dama con l'ermellino (2026) | Teaser Trailer Italiano ufficiale | Netflix Italia

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