Su Netflix arriva la seconda stagione dello spin-off dedicato alla dama con l’ermellino, un capitolo che prosegue la storia iniziata nella serie originale. La produzione riprende le vicende dei personaggi coinvolti in azioni criminali, con un focus particolare sulla protagonista e il suo ambiente. La serie si inserisce nel panorama delle produzioni seriali di successo, consolidando il suo pubblico grazie a una narrazione che alterna momenti di tensione a sviluppi più approfonditi sui personaggi.

Dal 15 maggio sbarca su Netflix Berlino e la dama con l’ermellino, il nuovo capitolo dell’universo narrativo nato da La casa di carta e proseguito con Berlino. Creata da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato, la serie riporta sul piccolo schermo il personaggio interpretato da Pedro Alonso, in una sfida contro se stesso che metterà davvero alla prova le sue abilità. Tutto accade a Siviglia, dove la banda si riunisce per tentare di rubare La dama con l’ermellino, il celebre dipinto di Leonardo da Vinci. Gli otto episodi, firmati alla regia da Albert Pintó, David Barrocal e José Manuel Cravioto, sono tutti disponibili su Netflix a partire da oggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Berlino e la dama con l’ermellino, su Netflix la seconda stagione dello spin-off

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Berlino e la Dama con lermellino Teaser ufficiale Netflix Italia

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