Berlino e la dama con l' ermellino cosa aspettarsi dal nuovo capitolo dello spin-off de La casa di carta

Da today.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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“Berlino” sta per tornare su Netflix con un nuovo colpo grosso, questa volta a Siviglia e Netflix. Cosa bisogna aspettarsi dal nuovo capitolo dello spinoff de “La casa di carta”? Non grandi colpi di scena ma un racconto rapido, leggero e non così coinvolgente. Ma facciamo un passo alla volta.🔗 Leggi su Today.it

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