Berlino e la dama con l' ermellino | è su Netflix il nuovo capitolo dello spin-off de La casa di carta
“Berlino” è tornato su Netflix con un nuovo colpo grosso, questa volta a Siviglia. È uscito oggi, 15 maggio, il secondo capitolo dello spin-off de “La casa di carta” che vede Pedro Alonso tornare a vestire i panni del personaggio che l'ha reso famoso in tutto il mondo: il ladro “Berlino”. In. 🔗 Leggi su Today.it
Berlino e la Dama con l'Ermellino - Trailer dello spin-off de La casa di Carta con Pedro Alonso
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