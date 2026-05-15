Berlino 2 e la Dama con l’Ermellino come finisce | spiegazione finale e stagione 3

Dal 15 maggio 2026 è disponibile su Netflix Berlino 2 e la Dama con l’Ermellino. Si tratta della seconda stagione della serie TV che fa da spin-off de La casa di carta, con protagonista Pedro Alonso, che torna a vestire i panni di Berlino, l’ormai famoso ladro del piccolo schermo. Insieme a lui torna il resto della banda: Keila, Damian, Cameron, Roi e Bruce. Inoltre, Alvaro Morte, ovvero il famoso Professore, torna in scena con un cameo in questa coinvolgente seconda stagione. Ma vediamo insieme cosa succede con un recap e la spiegazione del finale. Berlino 2 e la Dama con l’Ermellino: riassunto trama completa. Leggi anche: Berlino serie come finisce: spiegazione finale e stagione 2. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

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