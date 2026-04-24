Grazie alla Polizia per aver smantellato il giro di droga tra stazione e Lungoadda Ora avanti con la zona rossa

La Polizia di Stato ha portato a termine un’operazione che ha portato allo smantellamento di un’attività di spaccio di sostanze tra la stazione e Lungoadda. L’intervento, condotto dalla Squadra mobile della Questura di Lecco, ha permesso di sequestrare sostanze stupefacenti e di arrestare alcuni soggetti coinvolti. L’amministrazione comunale ha espresso gratitudine alle forze dell’ordine per il risultato ottenuto. Ora si proseguirà con l’implementazione delle misure nella zona rossa.

“L’Amministrazione comunale di Calolziocorte esprime un sentito ringraziamento alla Polizia di Stato e, in particolare, alla Squadra mobile della Questura di Lecco per il risultato dell’operazione ‘Black River’, che ha consentito di smantellare una rilevante attività di spaccio di sostanze.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Assorbenti falsi: dentro c’è la droga | Border Control Roma Fiumicino

Notizie correlate

Droga, blitz polizia Ravenna in zona stazione: 14 arrestiBlitz della Polizia di Ravenna contro lo spaccio di stupefacenti in zona stazione Ferroviaria, giardini Speyer e Via Carducci.

Leggi anche: Omicidio a Lecco, istituita una zona rossa vicino alla stazione. E il prefetto Ponta chiede anche l'esercito in strada

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Polizia Locale di Como, gli aggiornamenti sull’attività svolta; Rifiuti, a Molassana rintracciato autore di abbandono grazie alle telecamere; La Polizia di Stato celebra il 174° anniversario della sua fondazione.; Nascondeva oltre 7 chili di droga e 4mila euro in contanti in casa: 44enne arrestato dalla Polizia Locale.

Grazie per ciò che avete fatto per me: cioccolatini e una lettera alla Polizia di CuneoDeruubata del bancomat, è stata aiutata e assistita dagli agenti, che sono riusciti a identificarte il ladro e a restituirglielo. La Minucci: La restituzione dei cittadini per noi è importante ... targatocn.it

Salvata dalla truffa: Un grazie alla polizia, l’umanità di una divisa. Ho percepito lo StatoSalvata dalla truffa del finto incidente scrive alla questura, al capo della Squadra mobile e al sindaco di Ancona per ringraziare chi ha operato per aiutarla. Devo confessare che c’ero quasi caduta ... ilrestodelcarlino.it

Questa volta la foto l’abbiamo chiesta noi a voi Ci sono persone speciali a cui dobbiamo dire grazie. E quelle persone siete voi. Ogni giorno ci sostenete con un like, un commento, un messaggio: piccoli gesti che per noi significano tantissimo e che sono la n facebook

Avvicinarsi ai racconti grazie a una cozza. La scrittrice #ValeriaParrella, ospite di @Fabiovoloo , tra libri, sogni e desideri. #Kong, con la testa tra le nuvole. Dal lunedì al venerdì alle 20.10 su #Rai3 e sempre su #RaiPlay! x.com