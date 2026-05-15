Bergamo cade in bicicletta davanti al Coin | ferito 11enne Chiusa via Spaventa

Un bambino di 11 anni è rimasto ferito dopo essere caduto dalla bicicletta in largo Medaglie d’Oro, vicino al Coin. L’incidente è avvenuto sulle strisce pedonali e ha reso necessario l’intervento di un’ambulanza e delle forze dell’ordine. La strada via Spaventa è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle condizioni del ragazzo o sulle cause della caduta.

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L’INCIDENTE. Sulle strisce pedonali in largo Medaglie d’Oro. Sul posto un’ambulanza e gli agenti della polizia locale. Un ragazzino di 11 anni è stato portato in ospedale in codice giallo a seguito di una caduta in bicicletta nel centro di Bergamo, in largo Medaglie d’Oro all’imbocco di via Spaventa, davanti al centro commerciale «Coin». L’adolescente è stato immediatamente soccorso da diversi passanti, che hanno allertato i soccorsi e i genitori. Un’ambulanza della Croce bianca di Bergamo lo ha trasportato in ospedale in codice giallo: non ha perso conoscenza e le sue condizioni non sono particolarmente gravi. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale, per i rilievi del caso e per regolare il traffico: via Spaventa è stata chiusa, con deviazione verso via Tiraboschi e via Zambonate. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, cade in bicicletta davanti al Coin: ferito 11enne. Chiusa via Spaventa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Massa, aggredito e ammazzato davanti al figlio 11enne Leggi anche: Massa, aggredito in strada: muore davanti al figlio 11enne Bergamo, cade in bicicletta davanti al Coin: ferito 11enne. Chiusa via SpaventaUn ragazzino di 11 anni è stato portato in ospedale in codice giallo a seguito di una caduta in bicicletta nel centro di Bergamo, in largo Medaglie d’Oro all’imbocco di via Spaventa, davanti al centro ... ecodibergamo.it Colto da malore, cade dalla bicicletta. Morto sessantenne ad AstinoDramma nel tardo pomeriggio di sabato 21 giugno nella zona di Astino, a Bergamo, dove un uomo in bicicletta è stato colto da un malore improvviso ed è caduto a terra. I soccorsi per lui – un ... ecodibergamo.it