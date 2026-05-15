Bergamo cade in bicicletta davanti al Coin | ferito 11enne Chiusa via Spaventa
Un bambino di 11 anni è rimasto ferito dopo essere caduto dalla bicicletta in largo Medaglie d’Oro, vicino al Coin. L’incidente è avvenuto sulle strisce pedonali e ha reso necessario l’intervento di un’ambulanza e delle forze dell’ordine. La strada via Spaventa è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle condizioni del ragazzo o sulle cause della caduta.
L’INCIDENTE. Sulle strisce pedonali in largo Medaglie d’Oro. Sul posto un’ambulanza e gli agenti della polizia locale. Un ragazzino di 11 anni è stato portato in ospedale in codice giallo a seguito di una caduta in bicicletta nel centro di Bergamo, in largo Medaglie d’Oro all’imbocco di via Spaventa, davanti al centro commerciale «Coin». L’adolescente è stato immediatamente soccorso da diversi passanti, che hanno allertato i soccorsi e i genitori. Un’ambulanza della Croce bianca di Bergamo lo ha trasportato in ospedale in codice giallo: non ha perso conoscenza e le sue condizioni non sono particolarmente gravi. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale, per i rilievi del caso e per regolare il traffico: via Spaventa è stata chiusa, con deviazione verso via Tiraboschi e via Zambonate. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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