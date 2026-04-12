Massa aggredito in strada | muore davanti al figlio 11enne

A Massa, un uomo di 47 anni è stato aggredito in strada da un gruppo di quattro o cinque persone. Durante l'aggressione, è caduto e ha battuto la testa. La vittima si trovava con il figlio di 11 anni al momento dell'incidente. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla vicenda e non sono ancora state rese note le cause dell'aggressione.

Viene aggredito da un gruppo di persone e muore davanti al figlio undicenne. È successo la notte di domenica 12 aprile in piazza Felice Palma a Massa, in provincia di Massa Carrara. Giacomo Bongiorni, di 47 anni, avvicinato da quattro o cinque persone durante l’aggressione, sarebbe caduto battendo la testa. Un colpo violento che gli ha causato un arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, intorno all’1.25, e hanno praticato a lungo manovre rianimatorie sull’uomo, ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagano i carabinieri per fare chiarezza. Non si conoscono al momento i motivi dell’aggressione.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Massa, aggredito in strada: muore davanti al figlio 11enne Massa, 47enne aggredito in piazza da un gruppo di persone: muore davanti al figlio 11enneL’aggressione da parte di 4-5 persone e la caduta a terra fatale: così in pochi attimi un uomo di 47 anni è morto davanti al figlio undicenne. Aggredito da un gruppo di persone: papà muore davanti al figlio 11enneArticolo in aggiornamento Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Massa, in Toscana, dove un 47enne è morto dopo essere stato aggredito in...