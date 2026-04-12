Massa aggredito e ammazzato davanti al figlio 11enne

Nella notte tra sabato e domenica a Massa, un uomo è stato colpito e ucciso davanti al figlio di 11 anni. La vittima è stata aggredita in modo violento e fatale, mentre il bambino era presente sul luogo dell’accaduto. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza ancora aver reso noti dettagli sulle circostanze o sui responsabili. La scena si è svolta in un’area pubblica della città.

Aggredito e ammazzato, davanti agli occhi del figlio di solo 11 anni. Una tragedia atroce, quella che si è consumata a Massa nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile. A perdere la vita è stato Giacomo Bongiorni, 47 anni, residente in città, rimasto coinvolto in un episodio di violenza avvenuto intorno all’una in piazza Felice Palma, nel cuore del centro storico e a pochi passi dal municipio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava in compagnia di familiari e amici quando la situazione è degenerata. All’origine dell’aggressione ci sarebbe un richiamo rivolto ad alcuni giovani, invitati a smettere di lanciare bicchieri contro una vetrina.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Massa, aggredito e ammazzato davanti al figlio 11enne Leggi anche: Massa, aggredito in strada: muore davanti al figlio 11enne Massa, 47enne aggredito in piazza da un gruppo di persone: muore davanti al figlio 11enneL’aggressione da parte di 4-5 persone e la caduta a terra fatale: così in pochi attimi un uomo di 47 anni è morto davanti al figlio undicenne.