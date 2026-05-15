Benzoni al ponte di Brivio | Gli enti non si parlano tra loro

Sul cantiere del ponte di Brivio, con i piedi poggiati sul cemento e lo sfondo dell’attraversamento chiuso, il deputato e segretario regionale di un partito ha deciso di iniziare la giornata a Lecce. La sua presenza sul luogo ha messo in evidenza le criticità legate alla mancata comunicazione tra gli enti coinvolti nella gestione del ponte, che rimane sbarrato, suscitando discussioni sulla coordinazione tra le istituzioni.

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