Benzoni al ponte di Brivio | Gli enti non si parlano tra loro
Sul cantiere del ponte di Brivio, con i piedi poggiati sul cemento e lo sfondo dell’attraversamento chiuso, il deputato e segretario regionale di un partito ha deciso di iniziare la giornata a Lecce. La sua presenza sul luogo ha messo in evidenza le criticità legate alla mancata comunicazione tra gli enti coinvolti nella gestione del ponte, che rimane sbarrato, suscitando discussioni sulla coordinazione tra le istituzioni.
Piedi sul cemento del cantiere, il Ponte di Brivio sbarrato alle spalle. Fabrizio Benzoni, deputato e segretario regionale di Azione Lombardia, ha scelto di aprire la giornata lecchese non in una sala convegni ma sul bordo dell'attraversamento sull'Adda che tanto sta facendo discutere, chiuso. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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