Ponte di Brivio chiuso dal 4 maggio per 15 mesi | il territorio si prepara a contenere i disagi

Il ponte di Brivio sarà chiuso a partire dal 4 maggio e resterà interdettto per circa quindici mesi. Durante questo periodo, il traffico proveniente dalla zona verrà deviato sul ponte Cesare Cantù, situato a Olginate. La chiusura comporterà modifiche alla viabilità locale e coinvolgerà gli spostamenti di veicoli e pendolari della zona. Le autorità hanno comunicato questa decisione per consentire i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell’infrastruttura.

Brivio, 9 aprile 2026 – Il ponte di Brivio chiuderà dal 4 maggio. I lavori dureranno 15 mesi e il traffico deviato a Olginate sul ponte Cesare Cantù. Mitigare il più possibile e fronteggiare le eventuali criticità viabilistiche conseguenti ai prossimi lavori di riqualificazione strutturale di cui sarà oggetto il ponte di Brivio, sulla Strada Statale Briantea: è stato il tema centrale del tavolo di coordinamento che si è svolto ieri in Prefettura a Lecco, convocato dal Prefetto di Lecco con il Prefetto di Bergamo, e l’Assessore alla Opere pubbliche di Regione Lombardia. Il tavolo. “Trattandosi di chiusura totale dell’infrastruttura costruita... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ponte di Brivio chiuso dal 4 maggio per 15 mesi: il territorio si prepara a contenere i disagi Dal 4 maggio ponte di Brivio chiuso per 15 mesi, sindaci preoccupati per l’impatto sulla viabilità: “Anas pronta a turni di 24 ore”L’intervento manutentivo, dal quale dipende la sicurezza stessa dell’intera infrastruttura, non è più rinviabile ma la chiusura per 15 mesi del ponte... Leggi anche: Ponte di Brivio chiuso per 15 mesi, "Emergenza viabilità" Temi più discussi: Dal 4 maggio ponte di Brivio chiuso per 15 mesi, sindaci preoccupati per l'impatto sulla viabilità: Anas pronta a turni di 24 ore; Ponte di Brivio chiuso dal 4 maggio: confronto in commissione regionale; Ponte di Brivio chiuso dal 4 maggio per 15 mesi: il territorio si prepara a contenere i disagi; Ponte di Brivio, dal 4 maggio la chiusura. I comuni chiedono più polizia locale e la costruzione di una passerella ciclopedonale. Ponte di Brivio chiuso dal 4 maggio per 15 mesi: il territorio si prepara a contenere i disagiTavolo in Prefettura per coordinare l’effetto traffico: bus sostitutivi e trasporto locale potenziato. Preoccupa la deviazione sugli altri attraversamenti, a partire da Olginate. Timori pure nella Ber ... ilgiorno.it Dal 4 maggio ponte di Brivio chiuso per 15 mesi, sindaci preoccupati per l’impatto sulla viabilità: Anas pronta a turni di 24 oreIntervento da 15 milioni per la messa in sicurezza: i mezzi deviati sulla viabilità alternativa rischiano di congestionare la zona e mettere in difficoltà pendolari e attività commerciali. Restano ape ... bergamonews.it PONTE DI BRIVIO - Il tavolo di coordinamento è stato chiesto dal Prefetto di Lecco in vista dell’imminente chiusura del ponte di Brivio dal 4 maggio - facebook.com facebook