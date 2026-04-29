Al via il conto alla rovescia Brivio si prepara allo stop | dal 4 maggio il ponte sarà chiuso al traffico per 15 mesi

Da lunedì 4 maggio alle 2 del mattino, il ponte di Brivio sulla strada statale 342 Briantea verrà chiuso al traffico per un periodo di 15 mesi. La chiusura interesserà l’area tra il chilometro 20,700 e il 21,100. Sono stati predisposti percorsi alternativi per chi deve attraversare questa zona. La chiusura è stata annunciata in anticipo, senza indicare motivazioni specifiche.

Brivio (Lecco), 29 aprile 2026 – Dalle ore 2 di lunedì 4 maggio sarà chiuso al traffico per 15 mesi il ponte di Brivio, sulla la strada statale 342 Briantea, tra il chilometro 20,700 e il 21,100, rispetto al quale sono stati individuati percorsi alternativi. Motivo della chiusura. Un provvedimento necessario a consentire l avori di manutenzione straordinaria programmati da Anas, e interventi necessari a garantire la sicurezza dell’infrastruttura. Dettagli del ponte e riqualificazione. Il ponte ad arco a via inferiore, costruito tra il 1913 e il 1917, è lungo circa 130 metri e rappresenta un c ollegamento strategico tra le province di Lecco e Bergamo, attraversando il fiume Adda.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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