A Benevento, Forza Italia Giovani ha annunciato un cambiamento nella sua organizzazione locale con la nomina di Giulio Tarallo come vice segretario cittadino. Questa decisione mira a rafforzare la presenza del movimento giovanile all’interno del territorio, che si prepara a nuove attività e iniziative nelle prossime settimane. La scelta è stata comunicata ufficialmente da i responsabili regionali del movimento.

La struttura organizzativa di Forza Italia Giovani a Benevento riceve un nuovo impulso con la nomina di Giulio Tarallo al ruolo di vice segretario cittadino. La decisione, che mira a consolidare il radicamento del movimento azzurro sul territorio sannita, è stata formalizzata dalla segretaria locale Concetta De Cicco, in stretta coordinazione con il segretario provinciale Rocco Diglio. Il movimento giovanile punta ora a una presenza più capillare e strutturata, cercando di valorizzare le energie di chi vuole partecipare attivamente alla vita politica della città. Con questo avvicendamento, l’obiettivo dichiarato è quello di potenziare il percorso di crescita del gruppo, garantendo che le nuove figure possano contribuire con responsabilità e dedizione alle iniziative del movimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forza Italia Giovani: nuovo slancio a Benevento con Tarallo

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