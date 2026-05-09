Cesare Di Cintio è il nuovo portavoce del coordinamento cittadino di Forza Italia

Il coordinamento cittadino di Forza Italia a Bergamo ha nominato un nuovo portavoce. Si tratta dell’avvocato Cesare Di Cintio, di 53 anni, riconosciuto come uno dei principali esperti di diritto sportivo nel paese. La sua nomina è stata annunciata di recente e rappresenta un cambio nella guida del gruppo locale del partito. Di Cintio ha una lunga esperienza professionale nel settore legale, specializzata nel diritto sportivo.

Bergamo. Il coordinamento cittadino di Forza Italia ha un nuovo portavoce. È l’avvocato Cesare Di Cintio, 53 anni, considerato tra i massimi esperti di diritto sportivo in Italia. Per il partito, dove è confluito alcune settimane fa, è già consigliere comunale di minoranza e responsabile Sport per la Lombardia. Insieme al segretario cittadino e al capogruppo consigliare, si occuperà di organizzare e diffondere la comunicazione istituzionale e politica, gestire i social network e le interazioni con gli utenti e i cittadini, tenere i contatti con i responsabili della comunicazione di Forza Italia a livello provinciale, regionale e nazionale, diffondendo le attività svolte all’interno del Consiglio comunale e in seno all’amministrazione.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Autosospensione di Rocchi e Gervasoni atto di responsabilità, Cesare Di Cintio consiglia prudenzaOspite di Radio Bianconera è stato l'avvocato Cesare Di Cintio, esperto in diritto sportivo, che ovviamente ha parlato del caos che sta coinvolgendo. tuttomercatoweb.com

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