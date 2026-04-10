Durante una trasmissione televisiva, un conduttore ha interrotto un deputato invitandolo a stare zitto, suscitando reazioni da parte del Partito Democratico. Il partito ha richiesto alla Rai di adottare provvedimenti nei confronti del conduttore, evidenziando la tensione nata dall’episodio. L’evento ha attirato l’attenzione dei media e ha scatenato commenti da parte di esponenti politici.

Scoppia la polemica tra il Pd e Bruno Vespa dopo l’attacco del conduttore all’ex ministro in quota dem Giuseppe Provenzano nel corso di Porta a Porta. Al centro delle critiche il duro intervento di Vespa contro il deputato, reo di aver interrotto l’intervento di Lucio Malan con tanto di battuta non andata a genio al conduttore, consigliato di sedersi “da quella parte”, nella poltrone degli ospiti della maggioranza. “Non glielo consento, stia zitto” gli ha detto adirato, un’uscita che non è piaciuta al Pd che ha chiesto l’immediato intervento della Rai per prendere le distanze dal conduttore per i toni “inaccettabili e sproporzionati usati”.... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il video di Bruno Vespa contro Provenzano a Porta a Porta, "stia zitto": ira del Pd, "Rai prenda le distanze"

Bruno Vespa, sfuriata contro Provenzano a Porta a Porta: “Stia zitto, non glielo consento”Durissimo scontro in studio tra il conduttore e l’esponente del Pd: “Adesso stia zitto, lasci parlare gli altri per favore”.

Bruno Vespa urla “Stia zitto” a Provenzano in diretta: il Pd chiede alla Rai una presa di distanzaBruno Vespa perde la pazienza con Provenzano a Porta a Porta e gli urla "Stia zitto".

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L'episodio ha rapidamente fatto il giro dei social dove il confronto tra i due è diventato viraleL'episodio nello studio di Porta a Porta ha rapidamente fatto il giro dei social dove il confronto tra i due è diventato virale ... dire.it

Stia zitto, non glielo consento: Bruno Vespa quasi alle mani in diretta. Il videoScontro senza precedenti in diretta tv a Porta a Porta con Bruno Vespa che ha letteralmente perso le staffe con un suo ospite. newsmondo.it

Bruno Vespa perde la pazienza con Provenzano a Porta a Porta e gli urla “Stia zitto”. Il Pd insorge e chiede alla Rai una presa di distanza dai “toni inaccettabili” del conduttore. - facebook.com facebook

QUESTO NON GLIELO CONSENTO’-A 81ANNI BRUNO VESPA PERDE IL SUO APLOMB E SCAPOCCIA VS PROVENZANO:VIDEO x.com