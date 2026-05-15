L'attaccante sta seguendo un programma di riabilitazione dopo un infortunio e si sta preparando per la prossima fase della stagione. La nazionale ha confermato che il giocatore non sarà immediatamente al massimo della forma, ma si trova nel gruppo dei convocati. L'allenatore ha espresso soddisfazione per il suo ritorno tra i convocati, sottolineando l'assenza di una data precisa per il suo pieno recupero. La squadra si concentra ora sulla preparazione in vista delle prossime competizioni internazionali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Romelu Lukaku continua il proprio percorso di recupero in vista dei Mondiali 2026. Il commissario tecnico del Belgio, Rudi Garcia, ha fatto il punto sulle condizioni fisiche dell’attaccante di proprietà del Napoli durante la conferenza stampa dedicata alle convocazioni ufficiali della Nazionale belga. Garcia ha confermato come Lukaku abbia ormai superato la fase più delicata dell’infortunio, pur sottolineando che il centravanti sia ancora lontano dalla migliore condizione atletica. “Lukaku si è ripreso, ma è indietro con la preparazione atletica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Belgio, Garcia su Lukaku: “Non sarà subito al 100%, ma siamo felici di averlo qui”

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