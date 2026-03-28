Dal ritiro della nazionale belga negli Stati Uniti, l’allenatore ha commentato lo stato di forma di Romelu Lukaku, affermando che il giocatore non è ancora al massimo della condizione fisica. La presenza dell’attaccante nel gruppo è ancora soggetta a valutazioni, e al momento non si può considerare pienamente disponibile per le prossime partite.

Dal ritiro del Belgio negli Stati Uniti, Rudi Garcia ha parlato anche della situazione di Romelu Lukaku. L’ex allenatore del Napoli, oggi commissario tecnico dei Diavoli Rossi, ha spiegato che l’attaccante non ha ancora completato il suo percorso di recupero e che la gestione del problema richiede ancora attenzione. Il tema, dunque, non riguarda solo la condizione fisica in senso stretto. Secondo Garcia, in casi del genere conta molto anche la tenuta mentale del giocatore, soprattutto quando resta il timore di una possibile ricaduta. Il ct belga ha descritto così il momento del centravanti: “Romelu non si sentiva al 100% e ha dovuto seguire un programma specifico. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Garcia su Lukaku: “Non è ancora al 100%”

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