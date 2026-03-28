Dal ritiro della nazionale belga, l’ex allenatore del Napoli e attuale commissario tecnico ha commentato la condizione di Romelu Lukaku, che nelle ultime partite ha avuto problemi fisici e si è fermato. Ha riferito che l’attaccante ha un obiettivo specifico legato al suo recupero, senza fornire ulteriori dettagli sulle tempistiche o le modalità.

Dal ritiro del Belgio, l’ex allenatore del Napoli ed attuale CT dei diavoli rossi ha chiarito la situazione di Romelu Lukaku, fermatosi nelle ultime uscite per problemi fisici. Rudi Garcia ai microfoni di Vtm Nieuws ha spiegato come l’attaccante non sia partito con la nazionale perché non si sente ancora al 100% e preferisce lavorare per ritrovare la migliore condizione in vista dei prossimi mondiali. Le parole di Garcia sulle condizioni di Lukaku. Secondo l’ex allenatore della Roma, alla base della scelta c’è anche una componente psicologica: la paura di incombere in nuovi infortuni quando non si è pienamente recuperati. Una situazione che richiede prudenza e gestione graduale, soprattutto per un giocatore con le sue responsabilità offensive: “Non è partito perché non si sente al 100%. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Belgio, Garcia spiega la situazione di Lukaku: “Ha un obiettivo…”

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