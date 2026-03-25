i maestri wagner e bruckner anime del romanticismo

L'Orchestra Sinfonica di Milano presenta un concerto diretto da Emmanuel Tjeknavorian, incentrato sul Romanticismo austro-tedesco. Il programma include composizioni di Richard Wagner, nota per la sua musica luminosa e intima, e di Anton Bruckner, celebre per le sue tensioni monumentali. L’evento mette a confronto due stili musicali distinti, entrambi rappresentativi di questa corrente artistica.

Due visioni, due dimensioni, un unico respiro: quello del grande Romanticismo austro-tedesco. Sul podio dell’ Orchestra Sinfonica di Milano, Emmanuel Tjeknavorian firma un programma che mette in dialogo l’intimità luminosa di Richard Wagner e la tensione monumentale di Anton Bruckner. "L’Idillio di Sigfrido di Wagner è intimo e tenero: una confessione privata in musica – racconta il direttore –. La Settima di Bruckner apre vasti orizzonti spirituali, dispiegandosi con pazienza e luminosa fede. Insieme rivelano due volti del Romanticismo austro-tedesco: la devozione interiore e la trascendenza monumentale". È attorno a questo doppio sguardo –... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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