Beethoven e Schumann anime a confronto

Oggi alle 17.30 si tiene un nuovo concerto della rassegna Ferrara Cameristica presso palazzo Roverella. L’evento è organizzato dagli studenti dei conservatori Frescobaldi e vede la collaborazione del Circolo dei Negozianti. Sul palco si ascolteranno composizioni di Beethoven e Schumann, due musicisti che rappresentano epoche e stili diversi. L’appuntamento è aperto al pubblico e fa parte di una serie di eventi dedicati alla musica classica.

Nuovo concerto della rassegna Ferrara Cameristica oggi alle 17.30 a palazzo Roverella, a cura degli studenti dei conservatori Frescobaldi in collaborazione con il Circolo dei Negozianti. Protagonisti gli studenti della classe di musica da camera dei docenti Anna Bellagamba e Luca Bellentani: Isabella Perpich, Vittorio Nanetti, violini, Marco Remelli, viola, Luca Talassi, violoncello, Giovanni Bergamasco, pianoforte. Composto tra il 1824 e il 1825, il Quartetto per archi in la minore op. 132 rappresenta uno dei vertici della tarda produzione di Ludwig van Beethoven, una stagione creativa segnata da una straordinaria libertà formale e da una profondità espressiva senza precedenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Beethoven e Schumann, anime a confronto Notizie correlate Schumann e Beethoven: le note di Martinelli in scenaArezzo, 24 aprile 2026 – Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, ospita la XXI edizione del Festival Musicale... Filippo Gorini torna ad Ancona: il grande pianista porta al Teatro Sperimentale Beethoven, Schumann e SchubertTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) ANCONA-... Altri aggiornamenti Si parla di: Beethoven e Schumann, anime a confronto. Beethoven e Schumann, anime a confrontoI due diversi volti della musica da camera verranno proposti oggi dagli studenti del conservatorio in un concerto a palazzo Roverella ... ilrestodelcarlino.it Musiche di Beethoven, Schumann, Widmann e Brahms alla Filarmonica di TrentoConcerto di musica da camera nel cartellone della Società Filarmonica di Trento lunedì 9 marzo (ore 20.45) con l’esibizione del trio paneuropeo composto dallo svizzero Reto Bieri (clarinetto), dal ... ilnordestquotidiano.it