Dopo aver conquistato due medaglie d’oro paralimpiche e aver costruito una carriera di successo nel fioretto, Bebe Vio ha deciso di lasciare la scherma per dedicarsi all’atletica. Ha dichiarato di voler provare a correre i 100 metri. La scelta segna una nuova fase nella vita dell’atleta, nota per il suo spirito determinato e la sua capacità di affrontare le sfide.

U n annuncio che ha tutto lo stile diretto e luminoso di chi ha sempre affrontato la vita con coraggio. Bebe Vio lascia la scherma e apre un nuovo capitolo sportivo: l’atletica leggera. Ospite di Fabio Fazio nello studio di Che tempo che fa sul Nove, la campionessa paralimpica ha parlato della decisione maturata negli ultimi mesi, dopo alcune difficoltà fisiche. «Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente. Non l’ho mai detto a voce alta: purtroppo è finita con la scherma. L’ultima volta che ho tirato è stata a Parigi 2024. Non ce la faccio più fisicamente ma ho cercato di darmi da fare con altri sport ». Leggi anche › Bebe Vio si racconta: «Dopo l’amputazione temevo che i bambini avessero paura di me» Una scelta condivisa con il suo team di sempre, il gruppo che da anni la accompagna tra pedane, allenamenti e nuove sfide. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo due ori paralimpici e una carriera straordinaria nel fioretto, Bebe Vio annuncia che lascia la scherma e si dedica all’atletica: «Penso di fare i 100 metri»

Articoli correlati

Leggi anche: Bebe Vio lascia la scherma, ora la sfida nei 100 metri dell’atletica leggera

Leggi anche: Bebe Vio, l'annuncio a sorpresa: "Lascio la scherma, voglio fare i 100 metri"

Una raccolta di contenuti su Dopo due ori paralimpici e una carriera...

Temi più discussi: Bebe Vio lascia la scherma: Non ce la faccio più fisicamente. Ora punta a...; Bebe Vio lascia la scherma, non ce la faccio più fisicamente: spunta l'ipotesi del passaggio all'atletica; Le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: gli aggiornamenti in tempo reale; Aperte le Paralimpiadi invernali all’insegna dell’inclusione.

Bebe vio dice addio alla scherma e cambia sportHo avuto parecchi problemi fisici dopo Tokyo e dopo Parigi, le cose non sono andate come speravo. msn.com

Bebe Vio annuncia l’addio alla scherma e punta sui 100 metri in pistaBebe Vio lascia la scherma e sceglie l’atletica: cosa cambia e perché La campionessa paralimpica Bebe Vio ha annunciato il ritiro dalla scherma per pa ... assodigitale.it

Ho avuto parecchi problemi fisici dopo Tokyo e dopo Parigi, le cose non sono andate come speravo. Non l’ho mai detto a voce alta: è finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente. " Durante la trasmissione di Fabio Fazio, Bebe Vio ha sorpreso tutti an - facebook.com facebook

Bebe Vio cambia sport, l'annuncio a Che tempo che fa x.com