Nelle prossime puntate di Beautiful, Brooke Logan riceverà una proposta di Ridge Forrester di riprendere in mano la linea di lingerie Brooke’s Bedroom. Dopo un periodo di inattività, la decisione di rilanciare questa collezione, una delle più note della Forrester Creations, sarà al centro delle vicende in programmazione dal 26 aprile al 2 maggio 2026. La decisione rappresenta un passo importante per Brooke in ambito lavorativo.

© US Mediaset Novità lavorativa in vista per Brooke Logan nelle prossime puntate di Beautiful. Ridge Forrester propone infatti con successo alla sua amata Logan di rilanciare la Brooke’s Bedroom, la linea di lingerie che per anni è stata tra le più vendute della Forrester Creations. Accantonati i dubbi iniziali, dovuti principalmente alla sua età anagrafica, Brooke si butta a capofitto nel progetto, che pensa di annunciare al summit della moda in programma a Montecarlo, ma come la prenderà Steffy? Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda, nei prossimi giorni, la domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13:40 su Canale 5.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 26 aprile al 2 maggio 2026: Brooke accetta di rilanciare la Brooke’s Bedroom

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