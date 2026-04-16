Concerto di Primavera a Mestre | la Polifonica Benedetto Marcello festeggia 50 anni
Sabato 18 aprile 2026, alle 21, la Chiesa del Sacro Cuore a Mestre accoglierà il Concerto di Primavera della Polifonica Benedetto Marcello, che festeggia i suoi 50 anni di attività. L’evento è organizzato nella città veneta e coinvolgerà il pubblico con le esibizioni del coro, che si svolgeranno nella chiesa locale. La serata rappresenta un momento di celebrazione per il mezzo secolo di presenza del gruppo musicale nella comunità.
Sabato 18 aprile 2026, alle ore 21.00, a Mestre, la Chiesa del Sacro Cuore ospita il Concerto di Primavera della Polifonica Benedetto Marcello, un evento speciale per celebrare i 50 anni di attività del coro.Per l’occasione, la Polifonica torna nel luogo in cui è nata, proponendo un programma.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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