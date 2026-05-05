A Villa Caramello un concerto benefico in omaggio della Marchesa Clementina Paveri Fontana

Domenica 17 maggio alle 17, Villa Caramello ospiterà il secondo evento del DeAFestival, organizzato dall’Associazione DeA Donne e Arte e diretto artisticamente dal soprano Giovanna Beretta. La manifestazione prevede un concerto benefico in omaggio della Marchesa Clementina Paveri Fontana. La location sarà aperta al pubblico per questa occasione speciale.

Domenica 17 maggio, alle 17, Villa Caramello aprirà le sue porte per il secondo appuntamento del DeAFestival, la rassegna proposta dall’Associazione DeA Donne e Arte con la direzione artistica del soprano Giovanna Beretta. Un evento reso possibile grazie al contributo del Comune di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Concerto benefico, i doni del Coa Cinema in musica, omaggio a Morricone: evento benefico al Politeama, sul palco la Sicily OrchestraAcquistare una cucina e allestirla nei locali adiacenti al salone parrocchiale del Santuario Maria Santissima del Carmelo ai Decollati, in corso dei... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: DeAFestival – Concerto benefico in ricordo della Marchesa Clementina Paveri Fontana; Ville e castelli per il DeAFestival. Nove concerti nei luoghi più belli della provincia; Per gli Internazionali Bnl d’Italia la limited edition Pan di Iginio Integrale con fichi e caramello salato. Concerto benefico a Villa Caramello nel ricordo della marchesa Paveri FontanaUn concerto benefico in omaggio della Marchesa Clementina Paveri Fontana. Domenica 17 maggio, alle 17, Villa Caramello aprirà le sue porte per il secondo ... piacenzasera.it MUSICA & SOLIDARIETÀ Domenica 17 maggio 2026, alle ore 17.00, nella splendida cornice di Villa Caramello, si terrà il“2° Concerto benefico in ricordo della Marchesa Clementina Paveri Fontana”. Protagonista sarà la musica barocca, con artisti di gran - facebook.com facebook