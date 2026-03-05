Iran Bce teme rischi sulla crescita e rialzi per l’inflazione

La Banca centrale europea esprime preoccupazione per i possibili rischi sulla crescita economica e l’inflazione nell’area euro. Secondo quanto comunicato, l’istituzione temeva che un aumento dei prezzi potesse diventare più consistente in caso di determinati sviluppi economici. Le autorità monitorano attentamente la situazione e considerano possibili rialzi dei tassi di interesse per contenere l’inflazione.

Roma, 5 mar. (askanews) – Nell'area euro "l'inflazione potrebbe risultare più elevata se dovessero esserci persistenti movimenti al rialzo dei prezzi dell'energia, oppure se catene di approvvigionamento globali maggiormente frammentate dovessero spingere i prezzi alle esportazioni, ridurre l'approvvigionamento di materie prime critiche e aggiungere costrizioni alle capacità dell'economia dell'area euro".

