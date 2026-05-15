Battuta Brindisi e serie chiusa | la Tezenis stacca il biglietto per le semifinali playoff

Nella serata di giovedì, la squadra di serie A2 ha concluso le proprie fatiche nei quarti di finale playoff battendo l'avversaria in Gara 4 al PalaPentassuglia. La vittoria ha permesso alla formazione di qualificarsi alle semifinali, chiudendo così la serie contro la Valtur Brindisi. La partita si è conclusa con il risultato favorevole alla squadra che, grazie a questo successo, ha ottenuto l'accesso alla fase successiva del torneo.

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Nella serata di giovedì la Tezenis ha messo la parola fine alla serie dei quarti di finale playoff di Serie A2, battendo la Valtur Brindisi in Gara 4 al PalaPentassuglia e staccando così il pass per la semifinale. I gialloblu sono stati autori di una grande prova di squadra su entrambe le metà. 🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tezenis chiude la stagione regolare battendo Milano: ai playoff sfiderà BrindisiSi è conclusa domenica la stagione regolare della Tezenis Verona, con la vittoria ottenuta sull'Urania Milano per 95-74, che è valsa la conferma del... Tezenis fallisce il primo match point e Brindisi riapre la serieLa Tezensi Verona, nella serata di martedì, è uscita sconfitta dal PalaPentassuglia per 77-70, vedendo così sfumare il primo di tre match point della... La migliore battuta nascosta in assoluto in LotR (potresti averla già sentita, ma non puoi fermarmi dal raccontarla di nuovo, l'ho già postata) reddit La Valtur Brindisi reagisce: batte Verona 77-70 e riapre la serie playoff. Giovedì c'è gara4La Valtur risponde presente nel match che poteva far finire tutto e, con una prova convincente, di cuore e di carattere, batte Verona 77-70 in gara-3 dei quarti di finale playoff per la ... quotidianodipuglia.it Serie A2. Colpaccio Juvi: battuta Brindisi. L’Urania resta in zona playoutBel successo della Juvi Ferraroni Cremona che, a sorpresa, ferma al PalaRadi la Valtur Brindisi per 72-61 con una clamorosa prova difensiva. Così la squadra allenata da Luca Bechi prova a scappare via ... ilgiorno.it