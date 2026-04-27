Tezenis chiude la stagione regolare battendo Milano | ai playoff sfiderà Brindisi

La stagione regolare della Tezenis Verona si è conclusa domenica con una vittoria contro l’Urania Milano, terminata 95-74. Con questo risultato, la squadra ha mantenuto il quarto posto in classifica e si prepara ad affrontare i playoff contro Brindisi. La partita ha visto la squadra Verona dominare nel secondo tempo, consolidando il suo piazzamento in campionato prima dell’inizio delle gare decisive.

Si è conclusa domenica la stagione regolare della Tezenis Verona, con la vittoria ottenuta sull'Urania Milano per 95-74, che è valsa la conferma del quarto posto in classifica. Al Pala Agsm Aim è andata in scena una gara segnata da diverse assenze su entrambi i fronti: alla Scaligera mancavano.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Vittoria netta contro Rende (50-10): Appia Brindisi chiude così la stagione regolareI rugbisti brindisini riposeranno per più di un mese per preparare al meglio la semifinale playoff di andata che si terrà il 26 aprile: ad attenderli... Itas Trentino chiude terza la regular season e nei playoff sfiderà la Lubela regular season 2025/26 della superlega credem banca si chiude con un esito che valorizza la stagione della squadra itas trentino maschile: 3-0... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La Tezenis asfalta Milano (95-74) e chiude quarta in classifica: ai play-off sfida con Brindisi; La Tezenis batte Milano 95-74 e chiude al quarto posto; Un’estate senza fine: Tezenis inaugura la stagione Mare con una sfilata; VIDEO | La Tezenis dalla Cenerentola Roseto, Ramagli chiude all'ipotesi Gentile. Tezenis accende l’estate 2026: sfilata?evento a VeronaTezenis inaugura la stagione mare 2026 con una sfilata?evento a Verona: colori, performance, ospiti vip e una collezione ispirata alla natura ... lopinionista.it Tezenis Verona vs Wegreenit Urania Milano 3°PERIODOPREVIEW: Ultima giornata di regular season utile a definire la posizione nella griglia play-off per la Tezenis e quella dei play-in per la Wegreenit. Gli ospiti si presentano con la ... pianetabasket.com La Tezenis Verona chiude la regular season di Serie A2 con una vittoria: KO l’Urania Milano @Sportando x.com VIDEO | Vigilia di Tezenis-Milano, Ramagli: "Chiudere in bellezza, ma non guardo la classifica" - facebook.com facebook