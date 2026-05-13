Tezenis fallisce il primo match point e Brindisi riapre la serie

Martedì sera, nella gara dei quarti di finale playoff di Serie A2, Tezenis Verona ha perso in trasferta contro Brindisi con il punteggio di 77-70. La squadra veneta ha così fallito il primo match point della serie, che ora si trova in equilibrio. La sfida si è giocata al PalaPentassuglia, lasciando aperta la possibilità di ulteriori incontri tra le due formazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La Tezensi Verona, nella serata di martedì, è uscita sconfitta dal PalaPentassuglia per 77-70, vedendo così sfumare il primo di tre match point della serie con Brindisi, nei quarti di finale playoff di Serie A2. La Scaligera si è aggiudicata le prime due sfide, ma gara 3 è stata condotta per.🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Formigine fallisce il match pointFORMIGINE 2 CAMPAGNOLA 2 FORMIGINE: Clement Boye, Marverti (86’ Rovatti), Diallo (74’ Baldari), Cristiani, Barbetta, Maletti, Sghinolfi, Depietri... La Liga: Real ancora fermato sul pari, primo match point titolo per il BarçaSiviglia (Spagna) 27 aprile 2026 - Il Real Madrid inciampa ancora, il Barça ne approfitta e mette le mani sulla Liga. Argomenti più discussi: Tezenis fallisce il primo match point e Brindisi riapre la serie; Basket G-1: Brindisi sfiora l’impresa a Verona contro la Tezenis (80-78); Basket: Brindisi fallisce gara-2 a Verona, serie in salita per la Valtur.