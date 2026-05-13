Tezenis fallisce il primo match point e Brindisi riapre la serie
Martedì sera, nella gara dei quarti di finale playoff di Serie A2, Tezenis Verona ha perso in trasferta contro Brindisi con il punteggio di 77-70. La squadra veneta ha così fallito il primo match point della serie, che ora si trova in equilibrio. La sfida si è giocata al PalaPentassuglia, lasciando aperta la possibilità di ulteriori incontri tra le due formazioni.
La Tezensi Verona, nella serata di martedì, è uscita sconfitta dal PalaPentassuglia per 77-70, vedendo così sfumare il primo di tre match point della serie con Brindisi, nei quarti di finale playoff di Serie A2. La Scaligera si è aggiudicata le prime due sfide, ma gara 3 è stata condotta per.🔗 Leggi su Veronasera.it
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