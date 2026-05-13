Kate Middleton sceglie il Reggio Emilia Approach | la storia dell’asilo nato dalla vendita di un carro armato nel 1945

La principessa del Galles ha deciso di visitare un asilo italiano durante il suo primo viaggio ufficiale all'estero dopo alcuni recenti problemi di salute. L'istituto scelto si distingue per aver adottato il metodo educativo noto come Reggio Emilia Approach, una filosofia sviluppata nel 1945, nata dalla vendita di un carro armato. La visita si inserisce in un contesto di incontri ufficiali e iniziative legate all'educazione e all'infanzia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui