Il presidente di un'associazione calcistica ha presentato un ricorso al Collegio di Garanzia dopo essere stato inibito per 13 mesi. La decisione di ricorrere arriva a seguito di una squalifica decisa da un organismo sportivo. La questione riguarda il procedimento disciplinare e le relative sanzioni. La richiesta di revisione si aggiunge alle precedenti misure adottate nei confronti dell’individuo coinvolto.

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© Calcionews24.com - Zappi rilancia la sua battaglia legale: depositato il ricorso al Collegio di Garanzia dopo l’inibizione di 13 mesi

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