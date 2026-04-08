Scatta la sperimentazione del taser in dotazione alla Locale a Rozzano

È iniziata la sperimentazione di dispositivi taser assegnati alla polizia locale in una città della regione. A Milano, invece, la fase di prova si è conclusa, ma non è stato deciso se i dispositivi continueranno a essere utilizzati. La sperimentazione riguarda l'impiego di taser da parte degli agenti in servizio, senza ulteriori dettagli sulle decisioni future.