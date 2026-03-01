Drone in dotazione alla polizia locale di Viterbo Vinciotti | Sarà usato solo in momenti specifici

Una nuova tecnologia è stata adottata dalla polizia locale di Viterbo: un drone è entrato in servizio e sarà utilizzato esclusivamente in occasioni precise. La presenza del velivolo nella flotta del comando è stata annunciata, con un rappresentante dell’amministrazione che ha confermato l’uso limitato dello strumento. Nessuna altra informazione su eventuali operazioni o interventi è stata comunicata.

L'innovazione tecnologica entra ufficialmente a far parte delle dotazioni del comando della polizia locale. Con la firma del dirigente Mauro Vinciotti, il Comune di Viterbo ha formalizzato la presa in carico di un drone "Dji air 3s", fornito gratuitamente dalla Regione Lazio.