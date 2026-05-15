Basta alibi | produttività ferma per colpa del precariato

Il 12 dicembre 2024, su queste pagine, si è scritto che la mancanza di stabilità nel lavoro ha causato una battuta d’arresto nella produttività. In quell’articolo si è criticato un economista che aveva affermato che la flessibilità del mercato ha portato alla creazione di nuovi posti, mentre alcuni ignorano questa realtà. La discussione si concentra sulle conseguenze del precariato per il settore lavorativo e sulla percezione di una mancanza di impegno nel riconoscere i problemi reali.

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