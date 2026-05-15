Basta alibi | produttività ferma per colpa del precariato
Il 12 dicembre 2024, su queste pagine, si è scritto che la mancanza di stabilità nel lavoro ha causato una battuta d’arresto nella produttività. In quell’articolo si è criticato un economista che aveva affermato che la flessibilità del mercato ha portato alla creazione di nuovi posti, mentre alcuni ignorano questa realtà. La discussione si concentra sulle conseguenze del precariato per il settore lavorativo e sulla percezione di una mancanza di impegno nel riconoscere i problemi reali.
Giovedì 12 dicembre 2024, su queste colonne, criticavo le tesi di un economista liberal secondo cui “la flessibilità ha contribuito a creare nuovi posti di lavoro ma qualcuno fa finta di nulla”. Siccome il tempo è galantuomo, ai dati che all’epoca citavo (fra cui quelli di uno studio di Bankitalia del 2022 che smontava le suddette argomentazioni) si aggiunge ora una ricerca condotta dagli economisti Francesco Ravazzolo e Josué Diwambuena, pubblicata sull’Oxford Bulletin of Economics and Statistics. Tale ricerca conferma – qualora ce ne fosse bisogno – come nell’ultimo quarto di secolo l’Italia abbia sacrificato la qualità del lavoro sull’altare della quantità, pagandone ancora oggi le conseguenze. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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