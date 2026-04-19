Italiano a DAZN | Non un alibi ma non abbiamo potuto prepararla come loro Bernardeschi? È colpa mia volevo fargli prendere questo tributo

Dopo la partita tra Juventus e Bologna, vinta 2-0 dai bianconeri, l’allenatore italiano è intervenuto ai microfoni di DAZN. Ha spiegato che non si trattava di un alibi, ma che la squadra non ha potuto preparare l’incontro come avrebbero voluto, rispetto agli avversari. Ha inoltre ammesso che la responsabilità per alcune scelte, come quella di Bernardeschi, è sua, perché desiderava che il giocatore ricevesse un tributo speciale.

di Luca Fioretti Italiano è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Juventus e Bologna, partita vinta 2-0 dai bianconeri: di seguito le sue dichiarazioni. Italiano è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Juve-Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO COSA NON HA FUNZIONATO – « La prestazione perchè giochiamo contro una grande squadra che ha la possibilità di preparare bene nei dettagli questa sfida. Noi ci presentiamo qui senza non esserci mai allenati praticamente, ma non è un alibi. Noi distanze un po’ troppo ampie nel primo tempo, nel secondo abbiamo sofferto meno e qualche cosa l’abbiamo creato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Italiano a DAZN: «Non un alibi ma non abbiamo potuto prepararla come loro. Bernardeschi? È colpa mia, volevo fargli prendere questo tributo» Notizie correlate Thuram a DAZN: «Abbiamo fiducia in noi, viviamo per andarci a prendere questo quarto posto. Abbraccio? Era una partita sofferta»Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Bologna, Italiano sicuro: «Vittoria meritata per quello che abbiamo fatto vedere. Su Orsolini e Bernardeschi vi dico questo»Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Christian Pulisic: The Italian Dream Serie A Enilive; Juve-Bologna, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Il trofeo dei Mondiali 2026 fa tappa nella sede milanese di Dazn; Juventus, Locatelli a DAZN: Terzo Mondiale senza Italia mi ha sfondato. Italiano a DAZN: «Non un alibi ma non abbiamo potuto prepararla come loro. Bernardeschi? È colpa mia, volevo fargli prendere questo tributo»Italiano è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Juventus e Bologna, partita vinta 2-0 dai bianconeri: di seguito le sue dichiarazioni ... juventusnews24.com Italiano a Dazn: Bisogna blindare l'ottavo posto. Helland? giocatore di valorePochi minuti prima di Juventus - Bologna, il tecnico dei rossoblù Vincenzo Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti sia al match di giovedì con l'Aston Villa che ... tuttojuve.com Vincenzo Italiano ‘si scusa’ con Bernardeschi: ma le intenzioni dell’allenatore del Bologna erano delle più pure. Quelle di far ricevere a Bernardeschi il giusto tributo dai suoi vecchi tifosi della Juventus facebook . @Bolognafc1909 | Infortunio per Helland: al suo posto Italiano inserisce Heggem x.com