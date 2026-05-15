Basket si chiude la stagione di Tema Sinergie | Vigevano si impone in Gara 3 e avanza nei playoff
La stagione della Tema Sinergie si è conclusa con la vittoria di Vigevano in Gara 3, che ha permesso alla squadra di avanzare ai playoff. Alla fine della partita, i tifosi hanno accolto con un lungo applauso e un abbraccio l’intera squadra, segnando la chiusura ufficiale della stagione. La vittoria di Vigevano ha sancito il risultato finale della serie e la fine del percorso di quest’anno per la formazione.
L’abbraccio finale dei tifosi alla squadra e il loro lungo applauso chiudono la stagione della Tema Sinergie, congedatasi dai play off. Vigevano vince con merito gara 3, con un punteggio di 67-82, conquistando la semifinale in un PalaBubani animato dai cori di entrambe le tifoserie, riunitesi a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Basket: Lotta, intensità e cuore nel derby: l’OraSì batte Faenza 70-65
Sullo stesso argomento
Basket, due gare in casa per la Tema Sinergie Faenza: si decide il finale di stagioneLa Tema Sinergie Faenza si prepara alla volata finale del campionato lunga tre partite, giocando domenica la prima delle due gare consecutive in casa.
La Tema Sinergie chiude la stagione regolare a LatinaForte del matematico ottavo posto in classifica, che le garantirà di disputare il secondo turno play in davanti al proprio pubblico domenica 3...
Lomellina Sport. . ZONE PRESS / BASKET / Serie B1 PLAYOFF - Quarti Gara 2 (10/05/26) ELACHEM VIGEVANO 1955 8?0? Tema Sinergie Faenza 6?9? Intervista: Lorenzo PANSA (Coach TEMA SINERGIE FAENZA) ---------------------------- facebook
La Tema Sinergie sfiora la vittoria a VigevanoNell’infuocato finale Gajic e Verazzo segnano le triple decisive portando Vigevano sul 75-67 a 1’21’’ dalla fine, mentre i Raggisolaris non hanno fortuna con le loro conclusioni. Ora la serie si spost ... today.it
Basket: Tema Sinergie, tre quarti da applausi poi il crollo: Gara 1 a VigevanoUna buona Tema Sinergie esce sconfitta da Vigevano in Gara 1 dei playoff, ma con la consapevolezza di potersela giocare alla pari. I Raggisolaris tengono testa all’Elachem per tre quarti, mostrando qu ... ravennawebtv.it