Basket si chiude la stagione di Tema Sinergie | Vigevano si impone in Gara 3 e avanza nei playoff

La stagione della Tema Sinergie si è conclusa con la vittoria di Vigevano in Gara 3, che ha permesso alla squadra di avanzare ai playoff. Alla fine della partita, i tifosi hanno accolto con un lungo applauso e un abbraccio l’intera squadra, segnando la chiusura ufficiale della stagione. La vittoria di Vigevano ha sancito il risultato finale della serie e la fine del percorso di quest’anno per la formazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui