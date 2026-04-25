La Tema Sinergie chiude la stagione regolare a Latina
La Tema Sinergie conclude la stagione regolare con una partita in trasferta contro la Benacquista Latina. La squadra ha ottenuto l’ottavo posto in classifica, che le permette di giocare il secondo turno dei playoff davanti al proprio pubblico domenica 3 maggio. La Benacquista Latina è invece in corsa per finire in terza posizione. La partita si svolge in una giornata di fine stagione, con le due squadre pronte a scendere in campo.
Forte del matematico ottavo posto in classifica, che le garantirà di disputare il secondo turno play in davanti al proprio pubblico domenica 3 maggio, la Tema Sinergie si presenta sul campo della Benacquista Latina, in corsa per chiudere in terza posizione. Il match si giocherà domenica alle 18.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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