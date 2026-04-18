Basket due gare in casa per la Tema Sinergie Faenza | si decide il finale di stagione
La Tema Sinergie Faenza si appresta a disputare due partite consecutive in casa, con la prima in programma domenica. La squadra sta affrontando le ultime tre gare della stagione, che determineranno il suo posizionamento finale nel campionato di basket. La sfida in casa rappresenta un momento importante per il team, che cerca di ottenere risultati utili per la classifica.
La Tema Sinergie Faenza si prepara alla volata finale del campionato lunga tre partite, giocando domenica la prima delle due gare consecutive in casa. Alle 18 arriverà al PalaCattani la Ristopro Fabriano, in lotta per conquistare la salvezza diretta evitando i playout, mentre mercoledì 22 (alle.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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