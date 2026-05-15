Basket playoff serie B | Scientifica Soevis Legnano-Verodol Pielle Livorno | gara-4 in diretta Live
Stasera alle 20 si tiene la gara 4 dei playoff di serie B di basket tra Scientifica Soevis Legnano e Pielle Livorno. La Pielle Livorno si presenta dopo aver perso 88-81 nella terza partita e ha ora l'opportunità di chiudere la serie contro la squadra di Legnano. La partita si svolge alla Soevis Arena e rappresenta il secondo match point per la formazione di Livorno. La sfida viene trasmessa in diretta.
La Pielle Livorno, dopo la sconfitta 88-81 della terza sfida, si gioca il secondo match point alla Soevis Arena contro Legnano in gara 4 dei playoff (palla a due stasera, venerdì 15 maggio, alle 20). Nell’ultimo incontro i lombardi hanno mostrato tutte le loro qualità, trovando una grande. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Basket | Sae Scientifica Soevis ai Play Off | Presidente Tajana
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