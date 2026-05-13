Basket playoff serie B | Scientifica Soevis Legnano-Verodol Pielle Livorno | gara-3 in diretta Live

Stasera alle 20, si gioca la terza partita della serie tra la Pielle Livorno e la Scientifica Soevis Legnano, valida per i playoff di serie B di basket. La formazione di Livorno ha la possibilità di concludere la serie con una vittoria, avendo ottenuto risultati nelle due partite precedenti. La sfida viene trasmessa in diretta, offrendo la possibilità di seguire l'incontro in tempo reale.

La Pielle Livorno ha il primo match point per chiudere la serie di primo turno playoff contro Legnano (palla a due stasera, mercoledì 13 maggio, alle 20). Alla Soevis Arena i biancoazzurri si presentano forti di due successi convincenti, soprattutto dal punto di vista difensivo (59 punti concessi.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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Highlights Gara2 Livorno - Legnano del 10/05/2026

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