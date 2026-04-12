Oggi nel campionato di Divisione Regionale di basket, quattro squadre senesi del girone B scendono in campo. La Simus Monteroni riceve in casa Calenzano, mentre Asciano si sposta per una partita in trasferta. La giornata prevede incontri tra formazioni locali e avversarie provenienti da altre zone, con partite che si svolgono in diversi impianti della regione.

In campo oggi le quattro formazioni senesi del girone B del campionato di Divisione Regionale. Nella quattordicesima giornata di ritorno, penultima della regular season, la capolista Simus Monteroni cercherà di riscattare il ko di sette giorni fa contro Laurenziana ospitando oggi alle 18 sul parquet amico Calenzano. Già sicuri del primo posto Sabia e compagni puntano comunque a chiudere al meglio la regular season per poi concentrarsi sulla post sfruttando il fatto di avere sempre il vantaggio del fattore campo. Procedendo in ordine di classifica alla stessa ora al Bernino la Paolo Nesi Group Poggibonsi attende proprio la Laurenziana in piena corsa per il miglior piazzamento nei playoff esattamente come Juliatto e compagni che comunque sono a +4 sui fiorentini e al secondo posto insieme a Montespertoli alle spalle di Monteroni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket DR1. La Simus Monteroni ospita Calenzano. Asciano in viaggio

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