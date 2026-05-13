Questa sera si disputa la gara 2 tra Monteroni e Poggibonsi nel secondo turno dei play-off di divisione regionale uno. La squadra di casa punta a ottenere il secondo successo consecutivo, mentre gli ospiti cercano di pareggiare la serie. Domani sarà invece il turno del Valdelsa Basket, che affronterà la sua partita nel prosieguo della fase ad eliminazione diretta.

È tempo di gara 2 nel secondo turno dei play-off di divisione regionale uno. Questa sera scendono in campo Monteroni e Poggibonsi mentre domani sarà la volta del Valdelsa Basket. Forte dell’1-0 conquistato domenica in gara 1 la Simus Monteroni va a far visita a Valdicornia (palla a due alle 21,15) per il secondo atto della serie. Ai senesi, privi di Bartoletti che è in dubbio anche per il match odierno, è servito un over time in gara 1 per avere ragione di una coriacea Valdicornia cie questa sera cercherà in ogni modo di allungare la serie a gara 3. Chi è invece spalle al muro è la Paolo Nesi Group Poggibonsi. La formazione di coach Mameli...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket DR1 Play-off G2. Simus: caccia al 2-0. Credici Poggibonsi. Domani il Valdelsa

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