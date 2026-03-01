Fondi Pnrr l' allarme lanciato da Italia Viva | Ritardi nell' utilizzo a rischio 52 milioni di finanziamenti regionali

Italia Viva Marche ha segnalato ritardi nell’utilizzo dei fondi Pnrr destinati alle case di comunità e agli ospedali di comunità. L’allarme riguarda un rischio di perdita di 52 milioni di finanziamenti regionali. La questione è stata portata all’attenzione pubblica in seguito ai ritardi accumulati nell’attuazione di questi progetti. La situazione è stata comunicata attraverso dichiarazioni ufficiali del partito.

ANCONA – Anche Italia Viva Marche lancia l’allarme per i ritardi nell’utilizzo delle risorse Pnrr per le case di comunità e gli ospedali di comunità. A rischio 52 milioni di finanziamenti. «Siamo fortemente preoccupati – dichiara la presidente regionale Fabiola Caprari – perché il 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Case della Comunità, De Biase: "Ritardi sull’utilizzo dei fondi Pnrr, Calabria penalizzata"“A giugno 2026 scadono i termini per utilizzare i fondi Pnrr, due miliardi di euro, destinati alla realizzazione di buona parte di 1723 nuove... Leggi anche: Asili nido, il Pnrr arranca: tra ritardi, fondi europei non spesi e servizi pubblici a rischio Tutti gli aggiornamenti su Fondi Pnrr. Temi più discussi: Anno giudiziario 2026: Tar e Corte dei Conti su Pnrr e frodi; Corte Conti: in aumento condotte dolose su fondi pubblici, anche Pnrr; Soldi pubblici, Corte dei Conti: aumentano condotte dolose; Dalla sicurezza, all'Ia e il pnrr fino alla Nuova Pescara: dalla Uil l'appello a governare le transizioni e rilanciare lo sviluppo. Lavori fermi al liceo Marone: a rischio 6 milioni di euro di fondi PNRRA lanciare il campanello d’allarme sullo stallo dei lavori di ampliamento dell’ISIS ‘Publio Virgilio Marone’ di Mercato S.Severino è il Sindaco Antonio Somma, che affida, insieme all’Assessore all’Urb ... salernotoday.it Irregolarità nei fondi PNRR: cosa sappiamo finora e perché importadocumenti ufficiali, segnalazioni e approfondimenti indicano possibili criticità nella gestione di risorse PNRR: ricostruiamo i fatti e i prossimi passi ... notizie.it Da un mio accesso agli atti, emergono gravi #ritardi da parte della Giunta Acquaroli sull'utilizzo dei fondi #PNRR per Case di Comunità e Ospedali di Comunità. Il 30 giugno scade il termine per l'utilizzo delle risorse e i finanziamenti sono a rischio. 15 strutture - facebook.com facebook Sfregio con fondi PNRR alla Rocca Malatestiana di Montefiore Conca in provincia di Rimini: #domani Consiglio comunale e conferenza stampa pubblica (in diretta su fb) per novità. tutte le info: x.com